В «Царицыно» пройдет симфонический концерт под открытым небом

В рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» в «Царицыно» пройдет большой симфонический концерт под открытым небом.



В этом году фестиваль открывает новое направление — «Усадебные шедевры», сообщает департамент по культуре Москвы.



В рамках фестиваля под открытым небом в декорациях прошлых эпох пройдут концерты и другие мероприятия.



Первое выступление запланировано на 27 июля и пройдет на Большой дворцовой поляне музея-заповедника «Царицыно». В программе вечера — Симфония № 3 «Земля» виртуозного исполнителя и дирижера Петра Дранги. Симфония прозвучит в исполнении большого симфонического оркестра DYP Orchestra и Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова.



Фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит с 15 июня по 15 сентября. В нем задействованы 21 городская и 19 загородных усадеб. Программа фестиваля включает более 2,5 тысячи бесплатных мероприятий для детей и взрослых.









Фото: пресс-служба комитета по туризму Москвы