Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве

В Москве 24 июля стартует фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает департамент по связям с общественностью Госфильмофонда.



«Это важное событие в углублении культурного диалога между Россией и странами региона, традиционно имеющими с нашей страной тесные торгово-экономические, научно-технические и дружественные гуманитарные связи», — сообщили организаторы.



В программу кинофестиваля вошли 13 фильмов из 11 стран: Аргентины, Бразилии, Доминиканской Республики, Венесуэлы, Никарагуа, Мексики, Перу, Уругвая и других стран.



Откроет фестиваль лента «Стыд» режиссера Мигеля Сальгадо. Фильм получил главный приз 46-го Московского международного кинофестиваля.



Показы в рамках смотра пройдут с 24 по 28 июля в кинотеатре «Иллюзион» и кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи.









Фото: пресс-служба кинотеатра "Иллюзион"