Вышли первые кадры приключенческого фильма «Она такая классная»

В программу кинофестиваля вошли 13 фильмов из 11 стран.
Премьера фильма состоится 1 августа.
Рейтинг составлен по итогам анализа работы ведомств в первом и втором кварталах 2024 года.
Сериал расскажет о том, как организаторы Олимпийских игр готовились к приему гостей со всего мира и ...
Проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию культурной самобытности народов и этнически...
В программу кинофестиваля вошли 13 фильмов из 11 стран.
Премьера фильма состоится 1 августа.
Рейтинг составлен по итогам анализа работы ведомств в первом и втором кварталах 2024 года.
Сериал расскажет о том, как организаторы Олимпийских игр готовились к приему гостей со всего мира и ...
Проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию культурной самобытности народов и этнически...
Картина выйдет в кинотеатрах 29 августа.
Премьера балета на музыку Петра Чайковского — Юрия Красавина прошла в декабре 2023 года.
В этом году смотр открывает новое направление — «Усадебные шедевры».
Выставка стала проектом Кафедрального собора на острове Канта и Государственной Третьяковской галере...
Музыкальный конкурс прошел в рамках фестиваля искусств «Славянский базар».
Мероприятие проходило с 11 по 14 июля, его участниками стали свыше 500 артистов из девяти стран.
Семейная комедия собрала в прокате 43,7 млн рублей.
Цифровая библиотека будет регулярно обновляться.
В этом сезоне оркестр возглавляет дирижер Гурген Петросян, заменивший Валерия Гергиева, который не с...
XXI фестиваль был посвящен 100-летним юбилеям Шарля Азнавура и Сергея Параджанова.
В рамках конкурса «Кинокампус-дети» девять команд завершили съемки фильмов, которые показали на Теат...
Режиссером выступил Андрей Сидельников.
В рамках фестиваля также пройдет мастер-класс народного артиста СССР Владислава Чернушенко.
После завершения войны его передали в Петропавловскую крепость.
Она проходит во дворце царя Алексея Михайловича и приурочена ко дню обретения мощей Сергия Радонежск...
15.07.2024