Вышли первые кадры приключенческого фильма «Она такая классная»

15.07.2024

Вышли первые кадры приключенческого фильма «Она такая классная»
Компания «Марс Медиа» и онлайн-кинотеатр Kion представили официальный трейлер авантюрного роуд-муви «Она такая классная».

Премьера фильма состоится 1 августа.

Главные роли в картине сыграли Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Валерий Степанов, Евгений Егоров. В актерский состав также вошли Павел Майков, Татьяна Догилева, Екатерина Федулова, Игорь Хрипунов и другие.

Режиссером фильма выступил Александр Домогаров (младший). В состав продюсеров вошли Игорь Мишин, Максим Филатов, Юлия Иванова, Ксения Мазалова, Рубен Дишдишян и другие.


Фото: кадр из фильма "Она такая классная"