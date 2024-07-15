В Москве стартовал масштабный уличный фестиваль «Театральный бульвар»

В Москве 15 июля стартует масштабный уличный фестиваль «Театральный бульвар».



Мероприятие проходит в рамках проекта «Лето в Москве». В программу фестиваля вошли более ста постановок с участием свыше тысячи артистов, передает департамент по культуре столицы.



«Город будет жить театральным и цирковым искусством почти месяц, а центральные бульвары столицы впервые превратятся в сцены и пространства театральных экспериментов и импровизаций. Москвичи смогут стать не просто зрителями спектаклей, но и их участниками — присоединиться к созданию декораций или оказаться на уличной сцене вместе с профессиональными актерами», — прокомментировал событие руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.



Площадки фестиваля разделены по темам и жанрам. Так, Тверской бульвар посвящен оперетте, Пушкинская площадь — музыкальному театру, площадка на Сретенском — сценическому оформлению и костюму. На Страстном бульваре гостям праздника предложат погрузиться в иммерсивный и визуальный театр, на Цветном бульваре представлена цирковая программа, а на Чистопрудном — экспериментальный театр.



Главные фестивальные события пройдут в амфитеатре «Яма» на Покровском бульваре. Спектакли представят ведущие столичные театры.









Фото: департамент культуры Москвы