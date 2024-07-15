Представители более 10 регионов России приняли участие в этнофестивале «Калейдоскоп народов Кавказа»

15.07.2024
В Карачаево-Черкессии прошел этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа».
Проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию культурной самобытности народов и этнических общностей регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России.
Открылся фестиваль творческими встречами участников фольклорных коллективив, представляющих различные виды народной культуры. В мероприятии приняли участие коллективы из Краснодарского края, ЛНР, Чечни, Ставрополя, Ингушетии, Дагестана и других регионов.
Гости и участники фестиваля познакомились с вокальным, хореографическим, инструментальным видами народного искусства, бытом, традициями и обычаями абазин, карачаевцев, ногайцев, русских, черкесов.
В рамках фестиваля прошли театральные постановки, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, гала-концерт.
Фото: пресс-служба Минкультуры России