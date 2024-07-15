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  • Представители более 10 регионов России приняли участие в этнофестивале «Калейдоскоп народов Кавказа»

Представители более 10 регионов России приняли участие в этнофестивале «Калейдоскоп народов Кавказа»

15.07.2024

Представители более 10 регионов России приняли участие в этнофестивале «Калейдоскоп народов Кавказа»
В Карачаево-Черкессии прошел этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа».

Проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию культурной самобытности народов и этнических общностей регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России.

Открылся фестиваль творческими встречами участников фольклорных коллективив, представляющих различные виды народной культуры. В мероприятии приняли участие коллективы из Краснодарского края, ЛНР, Чечни, Ставрополя, Ингушетии, Дагестана и других регионов.

Гости и участники фестиваля познакомились с вокальным, хореографическим, инструментальным видами народного искусства, бытом, традициями и обычаями абазин, карачаевцев, ногайцев, русских, черкесов.

В рамках фестиваля прошли театральные постановки, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, гала-концерт.


Фото: пресс-служба Минкультуры России