Фильмом открытия 77-го Каннского кинофестиваля станет комедия «Второй акт»

Стало известно, какой фильм откроет 77-й Каннский кинофестиваль.



На открытии смотра пройдет показ комедии «Второй акт» с Леа Сейду.



Режиссером картины выступил Квентин Дюпье. В актерский состав вошли Луи Гаррель, Венсан Линдон, Рафаэль Кенар.



Премьера состоится 14 мая во внеконкурсной программе фестиваля. В этот же день фильм выйдет во всех кинотеатрах Франции.



Ранее стало известно, что в программу Каннского кинофестиваля вошли картины «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Полный список участников фестиваля станет известен 11 апреля. Председателем жюри станет режиссер хита «Барби» Грета Гервиг.









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