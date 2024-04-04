Фильмом открытия 77-го Каннского кинофестиваля станет комедия «Второй акт»

04.04.2024

Фильмом открытия 77-го Каннского кинофестиваля станет комедия «Второй акт»
Стало известно, какой фильм откроет 77-й Каннский кинофестиваль.

На открытии смотра пройдет показ комедии «Второй акт» с Леа Сейду.

Режиссером картины выступил Квентин Дюпье. В актерский состав вошли Луи Гаррель, Венсан Линдон, Рафаэль Кенар.

Премьера состоится 14 мая во внеконкурсной программе фестиваля. В этот же день фильм выйдет во всех кинотеатрах Франции.

Ранее стало известно, что в программу Каннского кинофестиваля вошли картины «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Полный список участников фестиваля станет известен 11 апреля. Председателем жюри станет режиссер хита «Барби» Грета Гервиг.


Фото: Pixabay.com