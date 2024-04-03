В Москве откроется новый Центр современного искусства AZ/ART

В Москве откроется новая культурная институция — Центр современного искусства AZ/ART.



Центр откроется 17 мая 2024 года и станет преемником экспериментальной площадки AZ/ART, начавшей работу в декабре 2022 года.



Куратором выставочного сезона выступит искусствовед, художник Александр Дашевский.



Центр откроется в историческом здании XVII века на Маросейке. Первым выставочным проектом станет «Вне эксплуатации». В экспозицию войдут работы из коллекции Музея AZ и частных собраний: произведения Владимира Немухина, Анатолия Зверева, Лидии Мастерковой, Евгения Рухина, Анатолия Белкина, Владимира Яшке, Владимира Кустова, Егора Федоричева, Николая Онищенко, Александры Паперно, Саши Пироговой, групп «Хвойные» и «Цветы Джонджоли», рассказали организаторы.



В Центре будут реализованы лекционная и публичная программа, будут проходить концерты, мастер-классы, творческие встречи и детские мероприятия. На площадке будет работать книжный магазин, кофейня Smart Coffee Lab.



«Выставка "Вне эксплуатации" завершает трилогию "Системы мимикрии" и одновременно открывает новое пространство на Маросейке, которое мы назвали Центр современного искусства. Продолжая линию переклички эпох, мы будем показывать здесь самые интересные, малоизвестные московской публике работы современных художников и уже ставшие музейным "золотым фондом" работы художников-шестидесятников из коллекции Музея AZ», — рассказала генеральный директор Музея AZ и ЦСИ AZ/ART Наталия Опалева.









Фото: пресс-служба AZ/ART