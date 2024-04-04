Умер советский и российский актер Евгений Шершнев

По информации издания, Евгений Шершнев скончался еще 29 марта. О причинах смерти актера информации нет.Евгений Шершнев родился в Одессе 25 декабря 1948 года. С 1969 по 1973 год учился в Щукинском училище, после чего начал работать в Театре Вахтангова.Среди наиболее известных работ Шершнева в театре стали постановки «Кот в сапогах», «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра» и другие. Евгения Шершнева можно увидеть в фильмах «Человек с ружьем», «Когда-то в Калифорнии», «Сирано де Бержерак», «Брестский мир», «Мартовские иды».