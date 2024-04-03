Московский театр сатиры проведет вечер памяти Александра Ширвиндта

В Москве пройдет вечер памяти президента Московского академического театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.



Мероприятие пройдет 19 июля, в день, когда артисту исполнилось бы 90 лет, передает пресс-служба театра.



В учреждении уточнили, что не планировали проводить вечер памяти Ширвиндта 3 апреля, как о том сообщили в ряде СМИ.



«3 апреля не планировался вечер памяти Ширвиндта. Памятный вечер Театр Сатиры готовит к 19 июля, когда артисту исполнилось бы 90 лет», — говорится в сообщении.









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