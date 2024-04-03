Московский театр сатиры проведет вечер памяти Александра Ширвиндта

Фильм «Собачья жизнь: друзья навек» стал призером 4-го Международного кинофестиваля «Новая эра».
Об этом заявил в среду глава правительства Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе пра...
Мероприятие пройдет 19 июля, в день, когда артисту исполнилось бы 90 лет.
За прошлый год кинотеатры собрали почти 40 миллиардов рублей.
О кончине писателя сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
Фильм «Собачья жизнь: друзья навек» стал призером 4-го Международного кинофестиваля «Новая эра».
Об этом заявил в среду глава правительства Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе пра...
Мероприятие пройдет 19 июля, в день, когда артисту исполнилось бы 90 лет.
За прошлый год кинотеатры собрали почти 40 миллиардов рублей.
О кончине писателя сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
Проект посвящен Москве и будет представлен зрителям в апреле.
В 2022 году доля детской литературы среди бестселлеров составляла 8%.
Кинопоказ пройдет с 11 по 14 апреля в Бишкеке и Оше.
В этом году число заявок, отправленных на конкурс, составило 305.
Об этом сообщил художественный руководитель Ростовского государственного театра кукол им. В.С. Былко...
В рамках фестиваля пройдет семь музыкальных вечеров при участии российских, китайских и турецких муз...
Соглашение о возрождении родового имения композитора и развитии прилегающей территории было заключен...
Фильм по задумке режиссера станет третьей частью «русского триптиха».
В коллекцию, полученную музеем в дар, вошли около 180 работ августейшей художницы и 46 мемориальных ...
Документ был подписан 2 апреля в Гаване в рамках Фестиваля российского кино на Кубе – 2024.
Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с депутатом Госдумы Олегом Смолиным.
Фестиваль БРИКС пройдет в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Мероприятия Недели детской книги прошли во всех российских регионах.
Премьерный русский сезон откроет опера «Рафаэль» Антона Аренского.
Премьерные показы картины пройдут в Музее кино на ВДНХ 4 апреля и в кинотеатре «Иллюзион» 6 апреля.
03.04.2024