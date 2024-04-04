Большой театр представит премьеру легендарного балета «Ромео и Джульетта»

04.04.2024
Большой театр представит на исторической сцене премьеру легендарного балета Леонида Лавровского 1946 года «Ромео и Джульетта».
Автором восстановленной версии постановки стал сын хореографа, народный артист СССР Михаил Лавровский, передает
РИА Новости.
Спектакль «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева в хореографии Леонида Лавровского и оформлении Петра Вильямса сохранятся в репертуаре Большого театра почти 50 лет с небольшими перерывами. Балет входил в программу гастролей Большого театра в Лондон, где к постановке проявили огромный интерес. Большая сюжетная постановка во многом изменила направление мирового балета.
«И мы, конечно, обязательно должны брать новое, обязательно, но самое важное — не потерять то, что есть только у нас. Такой эмоциональной нагрузки, такого душевного порыва, такого искреннего исполнения, какое есть в русском театре, нет нигде в мире. Мы самые лучшие в этом искусстве и должны беречь это», — приводит агентство слова Лавровского.
Главные роли в постановке играют солисты Большого театра прима-балерина Светлана Захарова, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, молодые артисты Елизавета Кокорева, Даниил Потапцев. За дирижерский пульт встанет Антон Гришанин.
Фото: газета "Культура"