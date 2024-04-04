Более 500 зрителей собрал Фестиваль российского кино на Кубе

04.04.2024

Более 500 зрителей собрал Фестиваль российского кино на Кубе
На Кубе открылся Фестиваль российского кино.

Открытие фестиваля собрало более 500 зрителей в одном из кинотеатров центрального района Гаваны Ведадо, передает ТАСС.

Первым фильмом, показанным на фестивале, стал «Вызов» Клима Шипенко.

Отмечается, что на открытии фестиваля собрались жители столицы, соотечественники, студенты-русисты. Делегация российских кинематографистов познакомит зрителей с историей создания фильмов, расскажет об основных тенденциях и темах современного российского кино.

В программу фестиваля вошли российские хиты последних лет: «Воздух», «Вызов», «По щучьему велению», «Чебурашка», «Чемпион мира», «Я делаю шаг», «Снегирь». Картины будут демонстрироваться на русском языке с испанскими субтитрами.

В рамках фестиваля также пройдут переговоры с кубинскими коллегами о совместных проектах.

Фото: кадр из фильма "Вызов"