Более 500 зрителей собрал Фестиваль российского кино на Кубе

04.04.2024
На Кубе открылся Фестиваль российского кино.
Открытие фестиваля собрало более 500 зрителей в одном из кинотеатров центрального района Гаваны Ведадо, передает
ТАСС.
Первым фильмом, показанным на фестивале, стал «Вызов» Клима Шипенко.
Отмечается, что на открытии фестиваля собрались жители столицы, соотечественники, студенты-русисты. Делегация российских кинематографистов познакомит зрителей с историей создания фильмов, расскажет об основных тенденциях и темах современного российского кино.
В программу фестиваля вошли российские хиты последних лет: «Воздух», «Вызов», «По щучьему велению», «Чебурашка», «Чемпион мира», «Я делаю шаг», «Снегирь». Картины будут демонстрироваться на русском языке с испанскими субтитрами.
В рамках фестиваля также пройдут переговоры с кубинскими коллегами о совместных проектах.
Фото: кадр из фильма "Вызов"