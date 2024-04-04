Воссозданные апартаменты Екатерины II в Царском Селе откроют к осени

Апартаменты были утрачены во время Великой Отечественной войны. По словам директора Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольги Таратыновой, воссоздание планируется завершить к концу лета — началу осени 2024 года.Ольга Таратынова рассказала, что в настоящее время к открытию готовится последний флигель дворца, Зубовский.«Это будет маршрут именно по помещениям личной половины Екатерины. Этот проект мы делаем совместно с "Газпромом". <...> Мы восстанавливаем совершенно уникальные интерьеры, не побоюсь сказать, наверное, нигде в мире не встречающиеся больше, с очень сложными технологиями. Готовится очень много сюрпризов для посетителей», — приводит агентство слова директора.Сообщается, что личные комнаты Екатерины II являются шедевром эпохи классицизма конца XVIII века. В 1944 году помещения сгорели. Реставрацией восьми интерьеров занимаются специалисты Царскосельской янтарной мастерской. Настенные лаковые панно XVIII века для Китайского зала воссоздадут китайские мастера.Реставрационный проект «Екатерина II. Личное пространство» стартовал в 2019 году.