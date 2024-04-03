В российский прокат 11 апреля выйдет китайский семейный фильм «Собачья жизнь: друзья навек»

В российский прокат выйдет китайский фильм «Собачья жизнь: друзья навек».



В широкий прокат фильм выйдет 11 апреля, сообщает пресс-служба дистрибьютора, компании World Pictures.



«Это доброе семейное кино о вечных ценностях, которое вдохновляет, напоминает о важном и исцеляет от тревог», — говорится в анонсе картины.



Фильм «Собачья жизнь: друзья навек» стал призером 4-го Международного кинофестиваля «Новая эра».



«Все начинается с того, как маленькая собачка случайно оказывается в доме одной теплой и заботливой семьи. На первый взгляд, ничего особенного. Но постепенно маленький щенок меняет жизнь каждого члена семьи к лучшему. Он обладает удивительным даром видеть в человеке его истинное сердце. Эта способность делает фильм по-настоящему уникальным и проникновенным», — рассказал о фильме учредитель и гендиректор World Pictures Сергей Щербинин.









Фото: кадр из фильма