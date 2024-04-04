04.04.2024
В Театре Российской армии представят премьеру спектакля «Капитанская дочка».
Режиссером постановки стал Павел Сафонов. Показы продут 4 и 5 апреля на Большой сцене театра.
«Пушкинский эпиграф ("Береги честь смолоду..."), который мы избрали каким-то началом, и дальше по спектаклю он звучит, мне кажется, это самая какая-то сегодняшняя нота, которую хочется передать: как в разных моментах жизни нашей сохранить эту честь, что это такое», — приводит слова режиссера агентство
ТАСС.
По словам режиссера, в спектакле перед зрителями будут представлены двое Гриневых — один — молодой, другой — в более зрелом возрасте, вспоминающий прошедшие события.
«Этот взгляд из его настоящего в свое прошлое рождает поэтические и сновиденческие какие-то, где-то гротесково-ироничные, а где-то очень действительно трагичные образы персонажей», — рассказал постановщик.
Спектакль создан в преддверии 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Над постановкой работали художник-постановщик Дмитрий Разумов, художник по костюмам Евгения Панфилова, хореограф Павел Ивлев, художник по свету Руслан Майоров. Роли в спектакле играют ведущие актеры театра разных поколений.
Фото: Pixabay.com