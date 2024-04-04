В Аргентине завершились съемки детективного сериала «Эль Русо»

В Аргентине завершились съемки российского детективно-драматического сериала «Эль Русо» режиссера Сергея Мокрицкого.



Съемки проходили в пригороде Буэнос-Айреса, передает пресс-служба кинокомпании «Новые люди».



В компании рассказали, что «Эль Русо» стал первым и единственным проектом, снятым в копродукции с интернациональной командой российских и аргентинских кинематографистов. Съемки длились в течение 2,5 месяца, режиссером картины выступил Сергей Мокрицкий, ранее снявший проекты «Первый «Оскар», «Битва за Севастополь», «Черновик» и другие успешные картины.



Сериал расскажет о жизни русских старообрядцев в эмиграции. Действие фильма происходит в Аргентине.



В актерский состав проекта вошли Светлана Иванова, Семен Серзин, Борис Каморзин, Максим Севриновский и другие.



Даты выхода проекта пока неизвестны.









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