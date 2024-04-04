В Центре Грабаря открылась выставка «Цвет сквозь эпохи»

Во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И.Э. Грабаря открылась выставка «Цвет сквозь эпохи», передает пресс-служба Минкультуры.



Проект посвящен реставрации деревянной полихромной скульптуры. В экспозиции представлено 40 предметов и 10 федеральных и региональных музеев.



«Российская школа реставрации — лучшая в мире. Это признанный стандарт качества и безупречности. Очередным свидетельством этого факта стали 40 уникальных памятников, которые восстановили опытные специалисты Центра им. Грабаря. Сегодня мы открываем поистине потрясающую выставку достижений российских специалистов. Она будет особенно интересна тем, кто стремится сохранить и передать наследие нашей культуры будущим поколениям», — отметила директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова.



В музее отметили, что за многие десятилетия в Мастерских было разработано немало новаторских методик и технологий работы с деревянной полихромной скульптурой.



«Каждый экспонат отличается особенностями изготовления и степени состаривания, своей собственной историей бытования. Их реставрация осложняется еще и тем, что деревянные полихромные экспонаты сочетают в себе сразу несколько техник — это и резная деревянная основа, и темперная роспись, и порой масляная, и золочение или серебрение основы», — рассказал гендиректор Центра Дмитрий Сергеев.



Выставка демонстрирует результаты работы реставраторов мастерской деревянной и каменной скульптуры Центра. Зрители увидят разнообразные памятники: от артефактов Древнего Египта и Индии до уникальной по материалам и технике изготовления декоративной скульптуры XVIII века.



Посетить выставку можно до 16 июня 2024 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России