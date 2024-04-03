За 4 года кабмин инвестировал в кино 36 млрд рублей

Правительство России за 4 года инвестировало в кинематограф 36 миллиардов рублей.



За прошлый год кинотеатры собрали почти 40 миллиардов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2023 году.



По словам премьер-министра, фильмы, созданные при государственном участии, посмотрели около 57,5 млн человек.



«За четыре года правительство инвестировало в кинематограф 36 миллиардов рублей. И только за один прошлый год кинотеатры в России собрали больше всей этой суммы — почти 40 миллиардов. Фильмы, созданные при государственном участии, сейчас уже посмотрели около 57,5 миллиона зрителей», — сказал Мишустин.









Фото: кадр видео Первого канала











