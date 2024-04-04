В Минске представят книгу «Ленинградская симфония. Партитура памяти»

В Минске пройдет презентация книги «Ленинградская симфония. Партитура памяти» Юлии Кантор.



Мероприятие пройдет 5 апреля, сообщили организаторы.



Монография издана под эгидой и на средства Петербургской филармонии и представляет собой первое целостное повествование об исполнении Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича в годы Второй мировой войны.



В августе 2022 года в Петербургской филармонии прошел проект «Партитура памяти», посвященный 80-летию блокадной премьеры Седьмой симфонии Шостаковича. В рамках проекта состоялись концерт, мемориальная выставка и научная конференция. Автором идеи и куратором проекта стала Юлия Кантор.



Презентация книги «Ленинградская симфония. Партитура памяти» пройдет в Центре белорусского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета. Издание представит автор.









Фото: Анна Флегонтова