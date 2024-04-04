Владимиро-Суздальский музей-заповедник проведет субботник на месте Сунгирской стоянки

Владимиро-Суздальский музей-заповедник проведет субботник на месте Сунгирской палеолитической стоянки на окраине Владимира, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.



Сообщается, что к музейщикам присоединились активисты движения «Волонтеры культуры», работники Госинспекции охраны объектов культурного наследия.



Работы будут проводиться в несколько этапов.



«Кроме сбора отходов, ломаных веток и захламляющей место растительности будет произведен спил деревьев-сорняков, к которым, в частности, относится американский клен», — рассказали организаторы.





Работы планируется завершить к началу лета.









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника