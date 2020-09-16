Юбилейный сезон в театре имени Вахтангова: тринадцать премьер и памятник основателю

Елена ФЕДОРЕНКО







Во вторник 15 сентября вахтанговцы впервые в наступившем театральном году встретились со зрителями. На Основной сцене сыграли спектакль «Царь Эдип», на Симоновской – «Превращение», на Новой – «Медею». А накануне устроили грандиозный праздник в трех частях: открыли памятник, устроили световое шоу и провели сбор труппы с подведением итогов минувшего сезона и объявлением планов на новый, сотый.

Любителей статистики и точных цифр может удивить тот факт, что юбилейным объявлен сезон, предшествующий вековой дате – рождение театра датировано 13 ноябрем 1921 года – в этот день состоялась премьера «Чуда святого Антония» Метерлинка в постановке Евгения Вахтангова. Но к тому времени труппа существовала уже год в составе Художественного театра. Так и повелось – юбилейный сезон опережает сам юбилей. Торжества в театральном доме на Арбате любят, и это – завет Евгения Богратионовича (именно такое написание отчества верно), повторявшего: «Нет праздника – нет театра». Встреча коллектива после долгой карантинной разлуки была жаркой. Драматургию встречи нового театрального году выстроили в трех действиях.



Первое – открытие памятника великому режиссеру и педагогу Евгению Вахтангову, автору программных спектаклей, определивших путь развития театра. Торжество сопровождалось волнением и приподнятым настроением. Толпа хозяев и гостей практически перекрыла Арбат – все забыли о социальной дистанции. Около театра собрались верные поклонники, вахтанговцы разных поколений, государственные деятели, руководители театров Москвы, СМИ –аккредитованных журналистов было почти полторы сотни. Останавливались случайные прохожие и туристы, любящие побродить по старинному Арбату, который князь Кропоткин называл Сен-Жерменским предместьем Москвы.



В небо взлетают сто белоснежных шариков в тот миг, когда под бодрые мелодии духового оркестра народные артисты СССР Юлия Борисова и Василий Лановой снимают покрывало с памятника отцу-основателю театра. При жизни его едва ли кто-то так называл – Евгений Богратионович умер рано, в возрасте 39-ти лет. Прототипу бронзового Вахтангова и того меньше – создателей памятника вдохновила фотография, датированная началом 10-х годов прошлого столетия. Она сделана во время отдыха на Княжей горе, что возвышается над Днепром, неподалеку от города Канева. Тогда Вахтангов, уже актер Художественного театра, путешествовал со своим своим учителем Леопольдом Сулержицким. Главное десятилетие жизненного пути было еще впереди.



Авторам скульптуры удалось избежать образа новодела и пафосного глянца. Вахтангов словно присел отдохнуть – молодой мечтатель, усталый путник. Перед ним – вечно шумный Арбат, за спиной – бронзовый занавес с высеченными названиями ста самых знаменитых спектаклей вековой истории. «Чудо святого Антония» и «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра» и «Пиковая дама», «Варшавская мелодия», «Иркутская история»,«Дядюшкин сон», «Дядя Ваня», «Пристань», «Евгений Онегин». «...Поднимем стаканы, содвинем их разом....» читает Василий Лановой «Вакхическую песню». И она оказывается созвучна не только теме торжества, но и месту. Совсем рядом двухэтажный дом Хитрово, где пролетели первые месяцы совместной жизни Александра Пушкина и его 18-летней красавицы-жены Натали. Через полвека здесь же звучали мелодии на пушкинские строки в исполнении автора – Петра Чайковского.



Памятник установлен в нише, между колоннами, у входа в театр. Над ним трудились скульптор Александр Рукавишников, художник Максим Обрезков, архитектор Игорь Воскресенский. Бронзовая композиция (ее вес – 2,5 тонны) сделана исключительно на средства театра: около 25 миллионов рублей ушло на все работы – от старта до установки.



С теплыми словами приветствий к собравшимся обращаются председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Растроганные потомки Вахтангова, похоже, не верили, что новая достопримечательность Арбата окажется такой душевной и выразительной.



Второе действие развернулось в зрительном зале Основной сцены – множество народу, многие в масках, но никакой шахматной рассадки. Смех, объятия, шутки, приветствия. Начался впечатляющий световой спектакль – без актеров, но для актеров. Результаты модернизации сцены по последнему слову новейших технологий показались чудом и вызвали шквал аплодисментов. Лучи скрещивались, рисовали невероятные орнаменты, моментально меняли цвет и направления, вспыхивали ослепительным фейерверком.



За миражами волшебных танцев света под специально написанные музыкальные мелодии Фаустаса Латенаса следила министр культуры Ольга Любимова: «Если бы я что-то подобное увидела, когда в первый раз пришла сюда маленькой девочкой, не уснула бы в ту ночь. Это абсолютная фантастика… Прекрасно, что мы все сегодня вместе в привычном для нас формате. Все мы знаем, как соскучились те, кто выступает на сцене, и как ждут вас люди, которые привыкли приходить сюда на новые, удивительные постановки. Эти 100 лет включают в себя 350 премьер — разных, замечательных, по которым писали работы будущие историки театра. Сюда приходили дети, чтобы впервые попасть в театр, а потом остаться тут навсегда. Эту традицию страшно было прервать и уйти в онлайн. … Я единственный год позволю вам в первую очередь пожелать здоровья, а потом уже творческих успехов. Главное, берегите, пожалуйста, себя. Вас очень ждут зрители».



Перед заключительным, третьим, действием антракта не предполагалось. По традиции показали видеоролик со всеми событиями прошлого сезона, оборванного пандемией. Премьеры и гастрольные поездки, фотографии, портреты и рассказ о беспрецедентной затее создания Культурного центра и музея Евгения Вахтангова во Владикавказе – в доме, где он родился и прожил до 18 лет. О том, как продвигается этот непростой проект Театра Вахтангова подробно рассказал его директор Кирилл Крок. Он же представил новые книги, которые выйдут в год 100-летия, а потом вместе с художественным руководителем Римасом Туминасом тепло поздравил старожилов театра и юбиляров, чьи круглые дни рождения пришлись на длинный отдых. Перечислить все имена невозможно. На сцену поднимались Агнесса Петерсон – 60 лет в театре, Ирина Купченко – полвека, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Александр Рыщенков, Андрей Рыбников служат театру 40 лет.



На вопрос, чем же театр будет удивлять в следующем году, отвечал Римас Туминас. Он назвал себя человеком камерным, удивился аншлагу и начал с чеховской фразы: «Вот и осень. Потом зима. Как мы проживем это время?». Он, печальный и остроумный мудрец, считает, что театр – путь к празднику, путь к гармонии, путь к Вахтангову. «Временем театр испытывается. … Без признания, что сегодняшний день прекрасен, он – хороший, добрый, красивый – не сможет прошлое нас полюбить. … Творческая дорога всегда должна вести к свободе. Пандемия напомнила, что надо спешить, бороться, пробираться. Театр – тот остров, на котором можно сохранить все святое, прошлое и настоящее».



«Вахтанговцы» готовят 13 премьер. Уже 6 октября на Новой сцене состоится премьера – спектакль «Соломенная шляпка» по пьесе Эжена Лабиша, режиссер-постановщик – Михаил Цитриняк. Первое прочтение этого водевиля на Вахтанговской сцене датировано 1939 годом. Теперь театр готовит новую версию, в спектакле заняты: Леонид Бичевин, Александр Олешко, Нонна Гришаева, Александра Стрельцина, Лидия Вележева, Марина Есипенко, Андрей Ильин, Рубен Симонов.



Уланбек Баялиев (в афише театра его замечательная «Гроза» Островского) продолжит прерванные карантином репетиции спектакля по пьесе Фридриха Дюрренматта «Ромул Великий» с Владимиром Симоновым в главной роли. Премьера состоится на Новой сцене в конце ноября.



Юрий Бутусов возвращает в репертуар «Заговор чувств» Юрия Олеши. Автор сам сделал инсценировку по своему роману «Зависть» — специально для вахтаговцев и спектакль Андрея Попова увидел свет рампы в 1929 году. Первый показ спектакля Юрия Бутусова пройдет на Основной сцене в начале 2021 года. Похоже, для этой пьесы наступает счастливое время — Сергей Женовач готовит «Заговор чувств» в МХТ, спектакль появится тоже зимой.



Режиссер и педагог Владимир Иванов весь карантин работал с романом Гоголя «Мертвые души», теперь приступает к репетициям на Основной сцене. Премьера с участием Марии Ароновой встретится со зрителями в первые весенние дни. Ольга Субботина начнет репетиции по собственной инсценировке романа Соммерсета Моэма «Театр» — о людях сцены и тайнах театра.



Ася Князева приступила к работе над документальным спектаклем «С художника спросится!» об отношениях Вахтангова и его духовного наставника Леопольда Сулержицкого. В основе — документы, письма, воспоминания.



Екатерина Симонова поставит на Симоновской сцене пьесу Алексея Арбузова «Сказки старого Арбата». Драматург специально писал ее для артистов вахтанговской труппы, но Рубен Николаевич Симонов ушел из жизни и автор отдал «Сказки» Анатолию Эфросу.



Режиссеры – выпускники Мастерской Римаса Туминаса – Владимир Бельдиян, Гульназ Балпеисова, Анатолий Шульев, Хуго Эрикссен работают над проектом – «Театральные параллели. Путешествие в четырех частях». Это – обращение к театральным традициям тех стран, которые повлияли на Вахтангова, спектакли по зарубежным пьесам: Бьёрнсон Бьёрнстерне «Хульда Хромоножка», Оскар Уайльд «Саломея», Лопе де Вега «Дурочка» и Георг Бюхнер «Войцек». В конце сезона их представят на Новой сцене как альманах.



Владимир Бельдиян придумывает спектакль-променад «Вахтангов. Дорога к Турандот» - прогулка по местам Москвы, связанным с Вахтанговым, начнется от Театральной площади и дойдёт до Арбата. Лейла Абу-аль-Кишек готовит иммерсивный VR-спектакль «Гоголь.Нос».



В декабре в рамках фестиваля «Уроки режиссуры» на Симоновской сцене – премьера гала-спектакля молодых режиссеров (Марфа Горвиц, Айдар Заббаров, Фёдор Малышев, Грета Шушчевичуте) по рассказам Антона Чехова. Режиссер лучшего отрывка получит приглашение на постановку в Вахтанговский театр.



Режиссер Наталья Ковалева и артист Эльдар Трамов готовят музыкальный спектакль «Танго между строк». Пьеса посвящена жизни знаменитого композитора Оскара Строка. Женский тандем: режиссер Елена Котихина и актриса Анна Дубровская в октябре представят премьеру спектакля «Мистер Twister» (Маршак-джаз. Кабаре). Оба спектакля войдут в репертуар Арт-кафе Вахтанговского театра. На сцене «Студия» Анна Горушкина приступит к репетициям спектакля под рабочим названием «Рождество на чердаке» по рассказам О.Генри.



А сам Римас Туминас готовит «Войну и мир» по роману Льва Толстого – «к самой важной и пронзительной дате», как сказал сам режиссер, — премьера должна состояться 13 ноября 2021 года.



В качестве бонуса ожидаются самостоятельные работы и среди них: Юрий Красков – Гарольд Пинтер «Смотритель»; Эльдар Трамов – «Мать и сын» по роману Ромена Гари.



От планов кружится голова, но «Вахтанговская империя добра на Арбате» с шестью сценами, музеями, постоянными мемориальными экспозициями имперскому размаху не изменяет.





Фото: Софья Сандурская / АГН Москва.