Лепс выбил телефон из рук поклонницы на концерте в Костроме

Певец Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки, которая снимала артиста на его концерте в Костроме. Мероприятие прошло в КВЦ «Губернский» 13 апреля.





В Сети разлетелись кадры с выступления Лепса в Костроме. На концерт собрался полный зал. Под конец выступления зрители подошли ближе к сцене и начали снимать происходящее на телефоны.





Однако одной поклоннице Лепса не повезло. Исполнитель обратил внимание, что девушка очень близко снимает его и попросил этого не делать. Зрительница проигнорировала замечание артиста и продолжила снимать.





После этого Лепс выбил телефон девушки рукой, а гаджет улетел в толпу. Большинство костромичей сочли поступок звезды правильным, поскольку девушка «тыкала телефоном в лицо».





Стоит отметить, что в КВЦ «Губернский» существуют правила для тех, кто хочет записать концерт. Фото- и видеосъемка запрещены.









Фото: YouTube