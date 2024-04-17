В Ленобласти определят авторов памятника Рериху в Изваре

В Ленинградской области определены участники конкурса на создание памятника Николаю Рериху в Изваре — на малой родине художника, передает комитет общественных коммуникаций Ленобласти.



Союз художников выберет четырех из шести участников к 16 апреля. Художники будут дорабатывать свои проекты памятников, а победитель будет определен примерно через полтора месяца.



Монумент установят в деревне Извара Волосовского района Ленинградской области, где прошло детство Рериха.



В сентябре 2024 года исполнится 150 лет со дня рождения Николая Рериха, известного своими картинами, философскими трудами, литературной деятельностью, трудами по археологии, общественной работой.









Фото: комитет общественных коммуникаций Ленобласти