Оркестр Луганской филармонии с успехом выступил в десяти российских регионах

В десяти регионах России прошли концерты Академического симфонического оркестра Луганской академической филармонии, передает пресс-служба Минкультуры России.



Сообщается, что концерты в 12 российских городах прошли с большим успехом.



Гастрольный тур проводился в два этапа: с 7 по 16 февраля музыканты выступили в сибирских городах, с 6 по 14 апреля — в городах Центральной России.



Финал гастролей прошел в Московской филармонии на сцене Концертного зала имени С.В. Рахманинова.



В программу выступлений вошли шедевры русской и советской музыки. Солистами выступили заслуженная артистка России Екатерина Мечетина, лауреат международных конкурсов Александр Рамм.









Фото: пресс-служба Минкультуры России