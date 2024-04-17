В Рязанской области пройдет серия мероприятий в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая

В Рязанской области пройдет серия мероприятий, приуроченных к перекрестным Годам культуры России и Китая.



Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.



По словам главы региона, в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая запланировано много мероприятий, включая гастроли Рязанского русского народного хора имени Евгения Попова по разным городам КНР. Запланированы также совместные художественные выставки, выездные концерты, спектакли, библиотечные и музейные проекты.



Губернатор добавил, что после визита делегации правительства региона в КНР программа будет доработана, в нее будут включены новые города.



«Мы предложили коллегам провести недели культурного обмена нескольких провинций КНР и Рязанской области. Уверен, что мы сможем серьезно продвинуться в этом направлении», — рассказал Павел Малков.









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