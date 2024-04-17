В Рязанской области пройдет серия мероприятий в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая

17.04.2024

В Рязанской области пройдет серия мероприятий в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая
В Рязанской области пройдет серия мероприятий, приуроченных к перекрестным Годам культуры России и Китая.

Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая запланировано много мероприятий, включая гастроли Рязанского русского народного хора имени Евгения Попова по разным городам КНР. Запланированы также совместные художественные выставки, выездные концерты, спектакли, библиотечные и музейные проекты.

Губернатор добавил, что после визита делегации правительства региона в КНР программа будет доработана, в нее будут включены новые города.

«Мы предложили коллегам провести недели культурного обмена нескольких провинций КНР и Рязанской области. Уверен, что мы сможем серьезно продвинуться в этом направлении», — рассказал Павел Малков.


Фото: Pixabay.com