В Ульяновске проходит литературный марафон «ЛитДвиж»

16.04.2024

В Ульяновске проходит литературный марафон «ЛитДвиж»
В Ульяновске стартовал литературный марафон «ЛитДвиж», организованный Российским фондом культуры.

Открыла фестиваль выставка художника Ольги Ионатис «Сказки народов России». Иллюстратор Елизавета Ведина провела мастер-класс по акварельной технике.

Писатель Светлана Волкова представила свои книги. Прошла также творческая встреча с писателем, психологом Николаем Пономаревым.

В рамках литературного марафона «ЛитДвиж» артисты Московского театра на Таганке Дмитрий Высоцкий и Полина Нечитайло прочитали стихи и исполнили песни, сообщили в Российском фонде культуры.


Фото: Pixabay.com