В Ульяновске проходит литературный марафон «ЛитДвиж»

В Ульяновске стартовал литературный марафон «ЛитДвиж», организованный Российским фондом культуры.



Открыла фестиваль выставка художника Ольги Ионатис «Сказки народов России». Иллюстратор Елизавета Ведина провела мастер-класс по акварельной технике.



Писатель Светлана Волкова представила свои книги. Прошла также творческая встреча с писателем, психологом Николаем Пономаревым.



В рамках литературного марафона «ЛитДвиж» артисты Московского театра на Таганке Дмитрий Высоцкий и Полина Нечитайло прочитали стихи и исполнили песни, сообщили в Российском фонде культуры.









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