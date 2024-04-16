В Ульяновске проходит литературный марафон «ЛитДвиж»

Фестиваль организован Российским фондом культуры.
В фильме также сыграет Ребекка Фергюсон.
Участники представят жюри более 60 хореографических номеров.
Программу откроет круглый стол на тему «Продвижение российского контента на зарубежные площадки. Нов...
Инцидент произошел в костромском КВЦ «Губернский».
Фестиваль организован Российским фондом культуры.
В фильме также сыграет Ребекка Фергюсон.
Участники представят жюри более 60 хореографических номеров.
Программу откроет круглый стол на тему «Продвижение российского контента на зарубежные площадки. Нов...
Инцидент произошел в костромском КВЦ «Губернский».
Отчетная программа прошла 15 апреля.
Финал гастролей прошел в Московской филармонии на сцене Концертного зала имени С.В. Рахманинова.
Мультимедийный спектакль расскажет о военной истории Пскова.
Директор департамента «АСТ Нонфикшн» Евгения Ларина подтвердила подписание контракта между издательс...
Речь идет о комплексе Зеленый бор.
Скульптуру установят у местного культурного центра после благоустройства сквера, который назван в че...
Производством картины занимаются Киностудия «Москино», телеканал «Россия», а также «Плюс Студия», пр...
Музей Мирового океана откроет проект «История с географией. Город Канта».
Открытие второй выставки состоится 17 апреля.
Исследователи расходятся во мнениях, кого изображает скульптура.
Трое финалистов направления «Драматург театра и кино» смогут проработать свои проекты с лучшими эксп...
Одним из важных проектов в честь юбилея писателя станет создание метавселенной «Набоковские земли».
Решение было принято в знак солидарности с семьями заложников.
Серия мастер-классов по вокалу и сценическому мастерству пройдет в Санкт-Петербурге в июле.
Международный фестиваль студенческих спектаклей пройдет с 15 по 30 апреля.
16.04.2024