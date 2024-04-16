Стали известны детали деловой программы Московского международного кинофестиваля

Стали известны детали деловой программы Московского международного кинофестиваля

16.04.2024

Объявили деловую программу Московского международного кинофестиваля. Мероприятие откроет круглый стол на тему продвижения российского контента на зарубежных площадках.

Спикеры обсудят взаимодействие представителей отечественной киноотрасли с иностранными партнерами, инструменты продвижения контента на внешнем рынке в условиях геополитических реалий, а также возможности для копродукции.

В рамках обсуждения «Новый вектор» российской киноиндустрии. Модели развития региональных кинокластеров» поднимут вопрос темпов развития регионального кинематографа в РФ и его возможной интеграции в «большую» индустрию.

Ключевым событием деловой программы станет XVI Московский питчинг дебютантов, состоящий из трех секций: полнометражное игровое кино, документальное кино и сериалы. Бизнес-площадка пройдет 19 апреля в киноцентре «КАРО 11 Октябрь».


Фото: Pixabay.com