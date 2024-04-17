Владимиро-Суздальский музей-заповедник создаст культурный центр на базе фондохранилища

17.04.2024
Владимиро-Суздальский музей-заповедник приступил к проектированию нового фондохранилища.
Об этом в интервью
«Российской газете» рассказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.
«К сожалению, проект единого фондохранилища реализован не был. Я надеюсь, что это дело ближайшего будущего», — рассказала Елена Проничева.
По словам руководителя учреждения, губернатор Владимирской области Александр Авдеев передал музею здание колледжа на территории Суздаля площадью более 4 тысяч квадратных метров. Музей в настоящее время ведет проектирование будущего фондохранилища.
«Я думаю, что через несколько лет у нас появится действительно современный центр, где будет фондохранилище, но не просто склад культурных ценностей, а еще одно общественное пространство, куда могли бы приезжать ученые, запрашивать архивные данные, знакомиться с нашими фондами. В общем, это должен быть культурный центр», — приводит издание слова директора.
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