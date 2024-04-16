Тимур Бекмамбетов приступил к съемкам «Милосердия» с Крисом Праттом

Режиссер Тимур Бекмамбетов начал снимать фантастический триллер «Милосердие». Об этом он сообщил в Telegram-канале.





Бекмамбетов отметил, что это его первая публикация на платформе. Режиссер подтвердил начало съемок «Милосердия». Главные роли в фильме сыграют Крис Пратт и Ребекка Фергюсон.





«Теперь здесь я буду делиться инсайдами и писать про скринлайф, инновации в кино и будущее. Добро пожаловать!» — добавил Бекмамбетов.





События фильма разворачиваются в недалеком будущем. По сюжету детектив вынужден доказывать свою невиновность.





Фильм выйдет в зарубежный прокат 15 августа 2025 года. Картину выпустит Amazon MGM Studios.









Фото: YouTube