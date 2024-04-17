Для участия в фестивале «Человек и природа» поступило 180 фильмов

Режиссеры из 35 стран мира подали заявки на участие в Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа».



Смотр пройдет в Иркутской области с 17 по 27 сентября, передает региональное правительство.



Организаторы сообщили, что для участия в 23-м Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа» поступило 180 фильмов. Лучшие фильмы отберет комиссия в составе сценаристов, продюсеров, кинокритиков, режиссеров. Шорт-лист будет объявлен в июне.



Отмечается, что заявки на участие в фестивале были получены из России, Ирана, Испании, Италии, Австрии, Швейцарии, Франции, США, Канады и других стран.



Победителей конкурса определят в пяти номинациях. Жюри также определит обладателя приза «Байкал» за остроту поставленной экологической проблемы.



«Кроме этого, традиционно будут присуждены специальные призы молодежного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий. Гран-при фестиваля "Человек и природа" составит в этом году 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.









Фото: Pixabay.com