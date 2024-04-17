В ГМИИ им. Пушкина открылась обновленная экспозиция залов французского и итальянского искусства

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина обновил постоянную экспозицию залов французского искусства XVII — первой трети XIX века, а также итальянского искусства XVII-XVIII веков, передает пресс-служба музея.



«Впервые после реэкспозиции 2021 года, ставшей временным решением, картины итальянских и французских художников вернулись в залы второго этажа Главного здания. Число представленных произведений увеличено почти в два раза, живопись дополняют памятники скульптуры и прикладного искусства», — рассказали в музее.



Отмечается, что в обновленных залах важная роль будет отведена скульптуре: в зале появится терракотовый портрет Пьера Корнеля авторства Жан-Жака Каффиери, а также «Речная нимфа» Клода Клодиона.



Во всех залах также будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства. В зале рококо, помимо произведений живописи, появится шпалера Королевской мануфактуры Гобеленов, мебель, каминные часы с фигурой носорога.



«Впервые после сложной реставрации перед публикой предстанет работа самого известного французского мастера XVII столетия, Никола Пуссена — "Сатир и нимфа". В обновленную экспозицию войдет и полотно, долгие годы находившееся в запаснике: мужской портрет работы "неизвестного мастера" обрел авторство Иасента Риго — прославленного портретиста французских королей Людовика XIV и Людовика XV. Также был определено, кто на портрете — барон Фридрих Эрнст фон Книфаузен», — говорится в сообщении.



В залы итальянского искусства XVII-XVIII веков вернулись из запасников алтарная композиция «Явление ангела святому Иосифу» Джованни Бальоне, работа Луки Джордано «Любовь и пороки обезоруживают Правосудие», полотна Бернардо Беллотто, относящиеся к жанру ведуты.









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