Хор «Русская песня» подтвердил звание «Народный коллектив» на отчетном концерте

Хор «Русская песня» Центра культурного развития «Борисовский» подтвердил звание «Народный коллектив». Об этом свидетельствует информация на сайте местного ЦКР.





В понедельник, 15 апреля прошла отчетная программа. В рамках концерта артисты исполнили песни под баян. Со сцены прозвучали музыкальные композиции, a'capella. Зрители услышали «Вдовы России», «За тихой рекою», «Спаси Владычица, Святую Русь твою».





Напомним, «Русская песня» является одним из известных народных коллективов поселка Борисовка Белгородской области. Руководитель хора – Наталья Авдюкова. Аккомпаниатором выступает Николай Коптенко.









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