Стив Бушеми сыграет в новом сезоне сериала «Уэнсдей»

Стив Бушеми присоединился к касту второго сезона сериала «Уэнсдей» на Netflix. Об этом информирует Variety.





Точные подробности держатся в секрете. Однако источники издания сообщают, что Бушеми исполнит роль нового директора школы Nevermore Academy. Сам актер и Netflix отказались комментировать ситуацию.





В новом сезоне зрители снова увидят Дженну Ортегу в главной роли. Напомним, последний эпизод первого закончился тем, что главная героиня раскрыла серию убийств и предотвратила попытку уничтожить школу вместе с учениками.





«Уэнсдей» вышла на экраны в ноябре 2022 года. Сериал мгновенно стал хитом для Netflix. Шоу назвали одним из самых популярных, которые когда-либо выпускал стриминговый сервис. Сериал выиграл четыре премии «Эмми» и попал в 12 номинаций.









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