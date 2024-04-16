В России впервые могут выпустить труды Оппенгеймера

Издательство «АСТ» обсуждает с наследником американского физика Роберта Оппенгеймера выпуск его трудов, которые прежде никогда не выходили в России. Об этом журналистам рассказала директор департамента «АСТ Нонфикшн» Евгения Ларина в рамках презентации проектов.





По ее словам, сейчас издательство подписывает контракт с наследником Оппенгеймера на работы самого физика, которые в России выйдут впервые.





«Мы, действительно, напрямую с авторами работаем, и бывает так, что издательства отказываются подписывать договор, а автор согласен», — отметила Ларина.





Директор департамента уточнила, что зарубежные издатели отказались подписывать контракт с «АСТ». Однако сам наследник согласился и дал предисловие. По мнению Лариной, такие прямые связи позволяют восполнить уход иностранных компаний.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва