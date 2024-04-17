В Музее Победы пройдут показы фильмов-участников ММКФ

Музей Победы станет одной из площадок предстоящего Московского международного кинофестиваля, передает пресс-служба музея.



Показы в рамках фестиваля пройдут с 20 по 26 апреля в кинотеатре «Поклонка» при музее.



«В этом году легендарный кинофестиваль проводится в 46-й раз и предлагает зрителям посмотреть новые кинокартины отечественных и зарубежных авторов. На экранах кинотеатра "Поклонка" продемонстрируют около 30 лент», — говорится в сообщении учреждения.



В программу вошли фильмы режиссеров из России, Китая, Испании, США, Турции, Казахстана и других стран. В рамках фестиваля пройдут показы полнометражных фильмов из внеконкурсных программ, а также конкурсных короткометражных картин.



На площадке Музея Победы в течение трех дней также будут демонстрироваться ленты-участники «Конкурса короткометражного кино», в рамках которого пройдут показы фильмов, посвященных семье и семейным ценностям.









Фото: пресс-служба Музея Победы