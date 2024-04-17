Музейный центр «Палаты» во Владимире представит выставку «Галле»

В музейном центре «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника откроется выставка «Галле», сообщает пресс-центр учреждения.



Проект посвящен ведущему французскому художнику эпохи модерна, основателю стиля ар нуво Эмилю Галле, который первым применил технику травления, гравировки или резьбы по многослойному стеклу.



В экспозицию войдут предметы из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково».



«Впервые масштабно, в партнерском содружестве, представлены разные фирмы-производители, объединенные уникальной технологией. В первую очередь, конечно, же, — авторские работы самого Эмиля Галле, его учеников и последователей. Также посетители выставки смогут увидеть произведения "в стиле Эмиля Галле", изготовленные на Императорском стеклянном заводе и Гусевской хрустальной фабрике», — говорится в анонсе выставки.









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника