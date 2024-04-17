В отношении солиста Мариинки Герелло на Украине завели дело за поддержку СВО

Сообщается, что в Telegram-канале офиса генерального прокурора певца обвиняют в якобы публичных призывах к изменению государственных границ и устройства Украины, а также к «агрессивной войне».В публикации имя фигуранта дела не называется, однако размещена фотография российского артиста.