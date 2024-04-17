В отношении солиста Мариинки Герелло на Украине завели дело за поддержку СВО

17.04.2024

В отношении солиста Мариинки Герелло на Украине завели дело за поддержку СВО
На Украине предъявлено обвинение народному артисту РФ, солисту Мариинского театра Василию Герелло за поддержку специальной военной операции, передает ТАСС.

Сообщается, что в Telegram-канале офиса генерального прокурора певца обвиняют в якобы публичных призывах к изменению государственных границ и устройства Украины, а также к «агрессивной войне».

В публикации имя фигуранта дела не называется, однако размещена фотография российского артиста.


Фото: кадр видео