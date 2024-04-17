В отношении солиста Мариинки Герелло на Украине завели дело за поддержку СВО

Концерты коллектива прошли 16 и 17 апреля в Оренбургской областной филармонии.
Проект начнет работу 19 апреля в музее изобразительных искусств имени Машкова.
О том, кто займет место Чистяковой-Ионовой, на данный момент неизвестно.
Мероприятие проходит в Светлогорске с 17 по 19 апреля.
На Украине предъявлено обвинение народному артисту РФ.
Концерты коллектива прошли 16 и 17 апреля в Оренбургской областной филармонии.
Проект начнет работу 19 апреля в музее изобразительных искусств имени Машкова.
О том, кто займет место Чистяковой-Ионовой, на данный момент неизвестно.
Мероприятие проходит в Светлогорске с 17 по 19 апреля.
На Украине предъявлено обвинение народному артисту РФ.
Музей в настоящее время ведет проектирование будущего фондохранилища.
К своей роли в сериале вернется заслуженный артист России Андрей Чубченко.
В экспозицию войдут предметы из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Государственного ...
Показы в рамках фестиваля пройдут с 20 по 26 апреля в кинотеатре «Поклонка» при музее.
Союз художников выберет четырех из шести участников к 16 апреля.
Смотр пройдет в Иркутской области с 17 по 27 сентября.
Число представленных произведений увеличено почти в два раза, живопись дополняют памятники скульптур...
Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
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Участники представят жюри более 60 хореографических номеров.
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Инцидент произошел в костромском КВЦ «Губернский».
Отчетная программа прошла 15 апреля.
17.04.2024