В ГИТИСе начался конкурс молодых хореографов «Мария»

XV Конкурс молодых хореографов имени Р. В. Захарова «Мария» стартовал в Учебном театре ГИТИС. Участники представят жюри более 60 номеров в течение двух конкурсных дней.





В пресс-службе театрального вуза уточнили ТАСС , что событие посвятили ушедшему из жизни декану балетмейстерского факультета, почетному профессору ГИТИСа Андрею Кружалову, который был идейным вдохновителем «Марии».





Смотр продлится до 18 апреля. На сцене выступят студенты и педагоги Российского института театрального искусства – ГИТИС, Московской государственной академии хореографии, Санкт-Петербургского государственного института культуры, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Института современного искусства, Мордовского государственного университета имени Огарева и других учебных заведений.





В состав жюри вошли завкафедрой хореографии ГИТИСа, главный балетмейстер и худрук Московского областного государственного академического театра балета «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев, народная артистка РСФСР Галина Шляпина, главный балетмейстер Московского государственного академического детского музыкального театра имени Сац, народный артист РСФСР, профессор Владимир Кириллов. Также судействовать будут заслуженная артистка РФ, почетный профессор ГИТИСа, доцент Елена Андриенко, заслуженная артистка РФ, хореограф, педагог-репетитор Большого театра России Ирина Лазарева, заслуженный артист Азербайджана, доцент, и. о. декана балетмейстерского факультета ГИТИСа Виталий Ахундов и хореограф, лауреат международных и всероссийских конкурсов Юрий Пузаков.









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