17.04.2024
«Балтийский культурный форум» является драйвером развития региональной культуры, заявила министр культуры России Ольга Любимова на пленарном заседании форума.
Мероприятие проходит в Светлогорске с 17 по 19 апреля.
«С 2015 года <...> площадка зарекомендовала себя как драйвер развития региональной культуры, и нынешняя программа это тоже подтверждает. Участников ждут международные встречи, посвященные русскому театру за рубежом и работе музеев, коллекционеров. Также примем участие в обсуждении тем, связанных с библиотечным делом, региональными киноиндустриями», — приводит
слова Любимовой ТАСС.
Министр культуры назвала символичным тот факт, что в год трехсотлетия со дня рождения Иммануила Канта тематикой форума выбрана «Философия культуры».
Глава Минкультуры отметила, что федеральные музеи сотрудничают с региональными в вопросе сохранения памяти о великом уроженце Калининградской земли.
Ольга Любимова сообщила, что в «Янтарь-холле» открывается выставка «Кант и русская культура» по материалам Государственного музея истории российской литературы имени Даля, куда вошли около 70 предметов, позволяющих узнать о характере философа, о его жизни .
В рамках «Балтийского культурного форума» запланировано 27 заседаний секций по важнейшим направлениям развития культуры и искусства.
Фото: пресс-служба Минкультуры России