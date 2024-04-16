В псковском кремле покажут созданный нейросетями спектакль

Созданный нейросетями и искусственным интеллектом спектакль о военной истории Пскова покажут в местном кремле. Об этом сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.





Показы мультимедийного спектакля будут проводиться на территории древнего Довмонтова города в течение двух недель, вплоть до 8 мая. Крепостная стена превратится в огромный экран, где оживет история о Пскове – надежном форпосте России, защищающем страну испокон веков.





«Впервые, для создания фотореалистичных изображений исторических персонажей Александра Невского, Князя Довмонта и Петра I будут задействованы нейросети и медиахудожники, работающие с искусственным интеллектом», — уточнили в дирекции.





Зрители увидят спектакль о подвигах псковичей в разные исторические эпохи, победах и знаковых личностях, которые родились на этой земле. Проект расскажет, как местные жители героически защищали город в сражениях со Стефаном Баторием, Наполеоном, а также в Северной войне со шведами. Важнейшей темой, которую затронет постановка, будет Великая Отечественная война.









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