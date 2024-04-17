Стартовали съемки седьмого сезона российского сериала «Шеф»

Стартовали съемки седьмого сезона сериала «Шеф». Производством сериала занимается кинокомпания «Триикс медиа».



Создатели сообщают, что в новом сезоне герою фильма генералу Виктору Расторгуеву предстоит не только разобраться, на чьей он стороне в войне главных криминальных авторитетов Петербурга.



К своей роли в сериале вернется заслуженный артист России Андрей Чубченко.



«Атмосфера на площадке замечательная! Почти все в команде знают друг друга, а новых актеров мы обязательно поддерживаем и по-человечески, и по-партнерски. Все рады друг друга видеть, очень соскучились, хотят работать и понимают, что проект серьезный и востребованный, мы очень трепетно к нему относимся», — рассказал артист.



Седьмой сезон проекта будет состоять из 20 эпизодов. Режиссером-постановщиком выступит Михаил Вассербаум, авторы сценария — Руслана Рухадзе и Роман Ковалев.



В актерский состав также вошли Кирилл Полухин, Игорь Ботвин, Эльдар Лебедев, Александр Рыбаков, Денис Синявский, Анна Миклош, Наталья Круглова, Дмитрий Сутырин, Александр Солоненко, Евгения Игумнова и другие.









Фото: пресс-служба "Триикс медиа"