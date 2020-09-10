Литвинова, Нюганен и Макбёрни: МХТ имени Чехова рассказал о ближних и дальних планах

Елена ФЕДОРЕНКО









Седьмого сентября Московский Художественный театр имени А.П. Чехова открыл 123-й сезон «Чайкой» в постановке Оскараса Коршуноваса и рассказал о планах, как новых, так и отложенных из-за эпидемии. «Чайка» на дебют сезона выбрана, конечно, не случайно. Именно эту чеховскую пьесу, где «жизнь — такая, как она есть», отцы-основатели Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко считали началом своего театра, а сама птица стала символом и эмблемой театра.



За несколько часов до начала спектакля на легендарной сцене Художественного прошел сбор труппы. Открыл собрание взволнованный худрук МХТ Сергей Женовач: «Сегодня радостный день, когда часть напастей ушла, и мы можем вернуться к тому, что любим — репетировать и играть спектакли. Остановка нас всех развела в разные стороны, у кого-то произошла переоценка, кто-то пережил стресс. Но сейчас мы все вместе, и нас ждет трудный сезон. Надеемся, с середины месяца публики будет больше, а потом мы вернемся к полному дыханию зрительного зала».



По традиции, давно сложившейся в драматургии, на первой встрече после отпуска поздравили тех, чьи юбилеи выпали на период небывало долгого в этом году отдыха, — представителей всех цехов и служб театра: актеров и гардеробщиков, осветителей и билетеров, инженеров и костюмеров. Среди них заведующий музыкальной частью театра Василий Немирович-Данченко (внук великого режиссера, педагога и драматурга), который летом отметил 80-летие, и из них более полувека связано с МХТ.



Информацию о грядущих творческих планах опередила важная новость: вся стажерская группа театра переходит в основной состав. Труппа укрепила свои ряды, а гулявшая по просторам интернета информация о массовом увольнении актеров оказалась недостоверной.



Изоляция, вызванная пандемией, не позволила подготовить и провести вечер памяти Олега Табакова, посвященный 85-летию со дня его рождения. Театр объяснится в любви Олегу Павловичу 7 ноября.



Карантин отменил и премьеру «В окопах Сталинграда» по пронзительно правдивой военной повести Виктора Некрасова. Прерванный процесс репетиций возобновится весной, и 9 мая 2021 года спектакль представят публике. Сергей Женовач из семьи военного офицера, и великий день ему, как и всем собравшимся в зале, «хочется отметить большой работой — честно и искренне».



Помимо спектакля «В окопах Сталинграда», Основная сцена ждет еще пять новых постановок. В ноябре дебютирует в МХТ главный режиссер Российского Молодежного театра Егор Перегудов. Ему предстоит распутать вязь тонких любовных переживаний пьесы Ивана Тургенева «Месяц в деревне». В репетициях участвуют ведущие актеры труппы: Наталья Рогожкина, Эдуард Чекмазов, Станислав Дужников, Павел Ворожцов, а также молодые мхатовцы: Надежда Калеганова, Кузьма Котрелёв, Софья Райзман.



Сам Сергей Женовач несколько дней назад приступил к репетициям «Заговора чувств» по произведениям Юрия Олеши. В главных ролях — Михаил Пореченков и Артем Волобуев. Премьера намечена на декабрь, а пока участники «разгадывают» загадки олешинских героев, на долю которых выпала непростая сценическая судьба.



Возвращается в Художественный Рената Литвинова — мастерица на все руки. В новой работе она выступит и режиссером-постановщиком, и автором пьесы «Звезда вашего периода» о кино и кинодивах, созданной по мотивам сценария культового фильма-нуара Билли Уайлдера «Бульвар Сансет». Она же сыграет главную роль. В команде Литвиновой — режиссер Николай Скорик и автор музыки Земфира. Премьера запланирована на февраль 2021-го.



В первый весенний месяц появится спектакль по пьесе Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Это будет вторая работа молодого режиссера Уланбека Баялиева в театре: в прошлом сезоне он выпустил спектакль «Сахарный немец» по роману преданного забвению поэта и прозаика первой четверти ХХ века Сергея Клычкова.



Эстонский режиссер Эльмо Нюганен поставит спектакль «Великая магия» по пьесе Эдуардо де Филиппо.



Еще одну постановку нынешнего театрального года зрители пока не увидят. Петербургский режиссер, автор ярких шоу Виктор Крамер зимой приступит к репетициям спектакля по собственной инсценировке «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». В главной роли союзник и соратник постановщика — Константин Хабенский. О фантастических путешествиях и невероятных приключениях барона публика узнает осенью — премьера откроет следующий сезон.



Афиша Малой сцены пополнится двумя названиями. В ближайших планах (10 октября) — первый показ спектакля по повести Андрея Платонова «Ювенильное море» с Евгением Переваловым в главной роли. Автор инсценировки и режиссер — Наталья Назарова. Она считает, что о серьезном стоит говорить весело, называет Платонова «наследником Гоголя, из компании Маркеса».



Актер и режиссер Михаил Рахлин готовит сценическую версию первого романа Виктора Пелевина «Омон Ра» о тайнах «советского космоса».



Новая сцена примет «Лабораторию режиссерских дебютов» (копродукция с фестивалем «Уроки режиссуры» в рамках Биеннале театрального искусства). Условия новорожденного проекта таковы: по итогам конкурса заявок студентов-режиссеров старших курсов профильных вузов театр отберет четыре, самые многообещающие и интересные. Авторам выделят финансирование (его размеры собравшимся не объявили), они получат возможность поработать с артистами труппы, каждый спектакль встретится с публикой пять раз, самые яркие работы войдут в репертуар Новой сцены. Лабораторию планируется сделать ежегодной, а ее спектакли войдут в программу подготовки к 125-летию МХТ.



Театр продолжит творческие начинания, полюбившиеся публике. Циклы — «Круг чтения», на литературных вечерах которого звучит проза, поэзия, драматургия, и «Память места», посвященный истории и традициям Московского Художественного театра, — будут продолжены их автором, вдохновителем и режиссером Мариной Брусникиной. Ждут театралов и откровенные беседы с любимыми артистами на теплых посиделках проекта Вадима Верника «Мхатовские пятницы».



Появился в театре свой журнал «Камергерский, 3», на страница которого мхатовские легенды будут соседствовать с событиями дня сегодняшнего. Первый номер, содержательный, изысканный, стильный, уже вышел.



Также Сергей Женовач поделился и более дальними «замыслами и затеями». Так уже есть договоренность на работу с МХТ латвийского режиссера Алвиса Херманиса, возглавляющего Новый Рижский театр. Ожидают в театре и востребованного Юрия Бутусова и режиссера и хореографа Олега Глушкова. Худрук театра сообщил и еще одну впечатляющую новость — о переговорах с великим английским режиссером Саймоном Макбёрни. Гость собирается приехать в декабре-январе, чтобы познакомиться с труппой и определиться с названием.