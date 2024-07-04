Никита Михалков высказался о «нерукопожатных деятелях культуры» в России

Деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают государственную политику, можно отнести к списку нерукопожатных, заявил режиссер Никита Михалков. Об этом он высказался в беседе с журналистами.





Режиссер отметил, что «нерукопожатные деятели культуры» более опасны, чем те, кто уехал. По его словам, те, кто покинул страну, «они видны».





«А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные», — заявил он ТАСС.





Никита Михалков продолжил, что такие люди есть. Режиссер призвал «отделить зерна от плевел», уточнив, что имеет в виду не репрессии. Если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в стране, говорить вслух, что думаешь, что тебе не нравится, считает Михалков. Однако в основе такого отношения должна быть любовь и уважение, заключил режиссер.









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