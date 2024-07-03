Греция вернула из Швейцарии два античных погребальных сосуда IV века до н. э.

Античные мраморные погребальные сосуды IV века до н. э. вернулись в Грецию из Швейцарии. Как уточнили в министерстве культуры Греции, эти уникальные находки начали использоваться с конца V века до н. э. и были популярны на кладбищах в Афинах и Аттике в IV веке до н. э. как памятники, устанавливаемые на месте семейных захоронений.





Оба мраморных сосуда, возвращенные из Базеля, датируются IV веком до н. э. Министр культуры Греции Лина Мендони отметила, что репатриация артефактов, незаконно вывезенных за границу, является приоритетом для ведомства. Она подчеркнула, что сотрудничество по возвращению культурных ценностей основано на международных соглашениях.





Один из сосудов содержит изображение сидящего мужчины-покойника, окруженного воином и женщиной, возможно, его супругой. На втором сосуде — чаше — выделяется узор цветочного декора и инкрустация ручек из мрамора. Греческая общественность выразила благодарность швейцарским властям за сотрудничество в расследовании.









Фото: YouTube