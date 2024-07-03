Музей радио и телевидения отметит День семьи, любви и верности, подарив посетителям бесплатные интерактивные экскурсии. Посетить их можно будет 6, 7 и 8 июля.





Каждый час с 11:00 до 20:00 гости музея попробуют завести патефон и послушать старые пластинки, настроить на нужную волну приемники и радиолы, поиграть в пионерскую железную дорогу, а также попасть в телевизор. Учреждение является новым проектом интерактивного политехнического музея «Дедушкин чердак».





Музей посвящен истории радио, телевидения и звукозаписи. Открытие состоялось в марте 2024 года.





В музее можно увидеть популярный музыкальный гаджет XIX века, фонографы Эдисона и «Братьев Пате», первый детекторный радиоприемник 1920-х, знаменитые телевизоры «Ленинград Т-2» и «КВН-49» времен СССР и многое другое. Среди экспонатов – последняя аналоговая телестудия, оборудованная видеомагнитофонами, монтажным пультом и профессиональными телекамерами, на одну из которых снимали легендарный «Городок» с Юрием Стояновым и Ильей Олейниковым.









Фото: Пресс-служба Музея радио и телевидения