Актер сериала «Молодежка» Илья Коробко провел экскурсию для юных хоккеистов на выставке «Россия»

Актер сериала «Молодежка» Илья Коробко провел экскурсию для учеников детской хоккейной школы в павильоне «Наша культура» на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Мероприятие состоялось в рамках просветительской программы «Экскурсия со Знанием» от российского общества «Знание».





В павильоне разместили восемь мультимедийных зон, посвященных основным направлениям сферы культуры и искусства, включая библиотечное дело, кинематограф, театр, музыку, выставочную деятельность.





«Вы все наверняка слышали о великой русской культуре, о русских писателях, композиторах, художниках и понимаете, что наша культура - это настоящий большой бренд, который покоряет сердца людей по всему миру», — сказал Коробко, обращаясь с приветствием к гостям.





Экскурсия началась с интерактивной зоны «Литература». Здесь участники узнали о развитии современных библиотек и обсудили любимые книги и героев произведений. В павильоне «Кино» Коробко поделился с ребятами своим опытом съемок в сериале «Молодежка» и признался, что до сих пор играет в хоккей.









Фото: YouTube