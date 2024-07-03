Актер сериала «Молодежка» Илья Коробко провел экскурсию для юных хоккеистов на выставке «Россия»

03.07.2024

Актер сериала «Молодежка» Илья Коробко провел экскурсию для юных хоккеистов на выставке «Россия»
Актер сериала «Молодежка» Илья Коробко провел экскурсию для учеников детской хоккейной школы в павильоне «Наша культура» на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Мероприятие состоялось в рамках просветительской программы «Экскурсия со Знанием» от российского общества «Знание».

В павильоне разместили восемь мультимедийных зон, посвященных основным направлениям сферы культуры и искусства, включая библиотечное дело, кинематограф, театр, музыку, выставочную деятельность.

«Вы все наверняка слышали о великой русской культуре, о русских писателях, композиторах, художниках и понимаете, что наша культура - это настоящий большой бренд, который покоряет сердца людей по всему миру», — сказал Коробко, обращаясь с приветствием к гостям.

Экскурсия началась с интерактивной зоны «Литература». Здесь участники узнали о развитии современных библиотек и обсудили любимые книги и героев произведений. В павильоне «Кино» Коробко поделился с ребятами своим опытом съемок в сериале «Молодежка» и признался, что до сих пор играет в хоккей.


Фото: YouTube