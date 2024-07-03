Мэтт Деймон и Бен Аффлек вместе сыграют в фильме RIP

Картину срежиссирует Джо Карнахан.
Причиной стали обнаруженные в ленте признаки «ЛГБТ-контента» (движение признано экстремистским, запр...
В павильоне оформили восемь мультимедийных зон, которые посвящены основным направлениям сферы культу...
Предметы были популярны на кладбищах в Афинах и Аттике.
Сезон закрылся концертом Заслуженного коллектива России 28 июня.
Картину срежиссирует Джо Карнахан.
Причиной стали обнаруженные в ленте признаки «ЛГБТ-контента» (движение признано экстремистским, запр...
В павильоне оформили восемь мультимедийных зон, которые посвящены основным направлениям сферы культу...
Предметы были популярны на кладбищах в Афинах и Аттике.
Сезон закрылся концертом Заслуженного коллектива России 28 июня.
С 6 по 8 июля в музее ежечасно будут проходить бесплатные интерактивные экскурсии.
Вьетнамские фильмы покажут с 3 по 5 июля в кинотеатре «Иллюзион» и Музее кино на ВДНХ.
Ведущими занятий стали завкафедрой сценической пластики, профессор Айдар Закиров, старший преподават...
Оборудование кинозалов спроектировано в соответствии с высокими технологическими требованиями соврем...
Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в заседании Рабочей группы по культуре межпра...
Темой смотра стало этническое кино.
Экспозиция приурочена к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
Фестиваль «Красная строка» состоится в Екатеринбурге в августе.
На главные роли рассматриваются Александр Робак, Екатерина Гусева, Александр Клюквин и Ярослав Могил...
Премиальный фонд конкурса составил 3 миллиона рублей.
Союз музеев России выдвинул соответствующую инициативу.
Специалисты сохранили исторический облик арочного деревянного моста.
Проект стартовал на открытии выставки «Природа предмета. Современный дизайн и традиции» в Новой Трет...
Об этом в Telegram сообщила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.
Об этом говорилось на заседании организационного комитета по проведению в России Года семьи, объявле...
03.07.2024