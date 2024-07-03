Мэтт Деймон и Бен Аффлек вместе сыграют в фильме RIP

Актеры Мэтт Деймон и Бен Аффлек вновь появятся вместе на экране. Друзья в жизни и коллеги на съемочной площадке сыграют главные роли в фильме RIP.





Режиссером картины будет Джо Карнахан, известный по работам «День курка», «Команда А», «Козырные тузы» и другим.





«Лучшие друзья навеки», — отметил стриминговый видеосервис Netflix.





Так платформа сопроводила публикацию о воссоединении актеров на экране. По данным Deadline, Мэтт Деймон первым прочел сценарий фильма. Актер был настолько впечатлен, что сразу передал его Аффлеку.









Фото: YouTube