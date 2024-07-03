Петербургская филармония завершила 103-й концертный сезон

Петербургская филармония завершила свой 103-й концертный сезон концертом Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера Николая Алексеева. 28 июня прозвучали произведения Брамса и Дворжака с участием виолончелиста Александра Рамма.





Важным событием для филармонии должен был стать юбилей художественного руководителя Юрия Темирканова. Однако его уход из жизни стал ударом для музыкального мира. Мероприятия, посвященные грядущему юбилею, получили посвящение в память о маэстро.





Главным дирижером в новом сезоне стал Николай Алексеев, который также назначен главным дирижером Академического симфонического оркестра. Публике представят новые циклы, включая абонементы, посвященные австрийскому композитору Антону Брукнеру и «Мастеру и Маргарите». В грядущем сезоне продолжатся успешные музыкальные программы, которые встретили отклик у публики.









Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича