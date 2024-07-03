В Москве открылись Дни вьетнамского кино

Дни вьетнамского кино стартовали в Москве 3 июля. Зрители увидят лучшие картины последних лет в кинотеатре «Иллюзион» и Музее кино на ВДНХ.





По данным ТАСС, торжественное открытие программы состоялось в «Иллюзионе». В церемонии участвовал министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг.





Показы пройдут в рамках Дней вьетнамской культуры в России. Мероприятие приурочено к празднованию 30-летия со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между РФ и Вьетнамом.





Зрителям представят пять фильмов, включая мелодрамы «Мечтательные глаза» и «Цветы вереска», а также военную ленту «Персики, фо и фортепиано», биографическую музыкальную драму «Ты и Трин», мистический триллер «Легенда о Куан Тиен». Показывать их будут на языке оригинала с русскими субтитрами.









Фото: кадр из фильма «Мечтательные глаза» / YouTube