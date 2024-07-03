Россия и Вьетнам договорились об обменных гастролях и кинопоказах

Состоялось первое заседание Рабочей группы по культуре межправкомиссии России и Вьетнама с участием министра культуры Ольги Любимовой. Об этом говорится в Telegram-канале министра.





Ольга Любимова отметила, что Россию и Вьетнам связывают очень теплые отношения. По ее словам, разработка новых проектов служит укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства. Главными темами заседания стали сферы творческого образования, исполнительских искусств и кинематографии.





«Договорились реализовать ряд важных инициатив — обменные гастроли, кинопоказы. Также было принято решение об увеличении масштабов национальных Дней культуры», — уточнила Ольга Любимова.





Министр также пригласила своего коллегу Нгуен Ван Хунга поучаствовать в юбилейном X Санкт-Петербургском культурном форуме — Форуме объединенных культур, а юные таланты из Вьетнама — посетить Международный детский культурный форум в Москве.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой