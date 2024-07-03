Писатель Алексей Иванов станет одним из хедлайнеров книжного фестиваля на Урале

Знаменитый российский писатель Алексей Иванов будет участвовать в фестивале «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге в августе. Автор проведет встречу с читателями, сообщил журналистам директор мероприятия Евгений Горенбург.





Алексей Иванов прославился благодаря книгам об Урале. Среди его наиболее известных работ – «Сердце Пармы» и роман «Географ глобус пропил». По мотивам последнего был снят одноименный фильм.





«Я занимаюсь мега-хедлайнерами, Иванов точно приедет», — поделился Горенбург с ТАСС.





Ранее стало известно, что на участие в фестивале этого года подали заявки представители более 100 издательств. В рамках прошлой «Красной строки» в Екатеринбурге развернули более 30 площадок в разных местах города. На полях фестиваля прошли книжные ярмарки, театральные постановки, встречи с писателями, презентации книг. В 2024 году фестиваль пройдет с 23 по 25 августа.









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